Ла-Пас, , 04:06 — REGNUM Помочь обеспечить порядок в стране попросила армию республики полиция Боливии. Об этом 11 ноября начальник полиции Ла-Паса Хосе Антонио Барренечеа заявил в эфире телеканала Unitel.

«Командующий ВС Калиман, я прошу вас вмешаться, потому что возможности боливийской полиции уже исчерпаны», — обратился он к руководству вооружённых сил Боливии прямо с улицы столицы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законодательное собрание Боливии было эвакуировано из-за возобновившихся в стране беспорядков. В одном из видео, опубликованном в социальных сетях, демонстрируются кадры разгрома полицейского участка людьми, следующими из городка Эль-Альто в столицу Боливии.

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес 12 ноября созвала специальное заседание боливийского законодательного собрания с целью передачи ей полномочий по временному управлению государством.

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Напомним, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил о своей отставке в связи с государственным переворотом.

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