Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа и американский Госдеп не сообщали Пентагону причин приостановки военной помощи Украине, заявила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в ходе своего выступления в палате представителей Конгресса США.

Сообщается, что эти сведения она сообщила на закрытом заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса в рамках расследования по импичменту Трампа. Заседание проходило 23 октября. В ходе заседания конгрессмены поинтересовались, сообщил ли Белый дом о причинах приостановки военной помощи Украине.

«Нет, мы не получили объяснений… Мы общались в совет национальной безопасности и Госдепартамент», — ответила Купер.

Однако она подчеркнула, что позднее в Белом доме ей сообщили, что выделение военной помощи Украине было приостановлено в связи с «опасениями коррупции».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать стенограмму первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, стенограмма будет опубликована в течение недели.

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