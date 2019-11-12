Тегеран, , 07:02 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани напомнил о том, что в 2020 году будет отменено эмбарго на поставки оружия в Иран, что является одной из мер, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам президента, «продолжая реализацию положений СВПД, Иран сможет обеспечить экономическую безопасность». Он напомнил о том, что отмена эмбарго на поставки оружия в Иран является одним из ключевых положений «ядерной сделки», которое не могут игнорировать партнеры ИРИ. Он подчеркнул, что пока другие стороны не начнут выполнять соглашение, Иран будет продолжать частично от него отказываться.

Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении обязательств по «ядерной сделке». Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из него США и последующее возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.