Бишкек, 12 ноября 2019, 03:22 — REGNUM Юнармейский отряд Объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, получили путевки в международный детский центр «Артек». Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба военного объекта.
Путевки в детский лагерь получили победители конкурсного отбора на участие в тематической образовательной программе «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец».
Отмечается, что по время пребывания в Крыму киргизстанские юнармейцы получат новые знания по истории и географии, закрепят умения начальной военной подготовки, встретятся с интересными людьми, а также продемонстрируют свои творческие навыки.