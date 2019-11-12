Тегеран, , 07:27 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран не намерен выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако подумает об этом, если будет разработан механизм возврата в соглашение. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr

Аббас Мусави отметил, что «Иран держит дверь дипломатии и диалога открытой, однако ни на кого не возлагает надежды». Комментируя возможный выход Ирана из ДНЯО, чиновник подчеркнул, что Иран рассчитал свои планы на несколько лет вперед, и выход из ДНЯО в них не предусмотрен. «Мы должны дать шанс нашему будущему», — заявил Аббас Мусави.

Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении обязательств по «ядерной сделке». Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из него США и последующее возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.