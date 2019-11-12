Каракас, , 07:34 — REGNUM Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал народы проявлять бдительность в отношении «наступающих правых сил». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Кабельо предупредил, что события боливийского «сценария» могут повториться и в других странах.

«Думать, что происходящее в Боливии имеет исключительно локальный характер, ошибочно. Сейчас участь Боливии может постигнуть любой народ мира. Поэтому оставить Эво, боливийский народ одних было бы огромной ошибкой», — обозначил политик.