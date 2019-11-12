Копенгаген, , 03:00 — REGNUM О нежелании видеть на территории Дании террористов, возвращающихся после преступлений в Сирии и Турции, заявила 12 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен на своей странице в Facebook.

«К сожалению, против нашего желания, теперь есть иностранные воины, которые приезжают в Данию. Позвольте мне сказать вам кое-что напрямую: в Дании вам не рады. Если у вас двойное гражданство, у нас теперь есть действующее законодательство, чтобы вы могли потерять датское гражданство. В любом случае, обвинение должно будет изучить, можете ли вы быть привлечены к ответственности», — написала Фредериксен.

Также она подчеркнула, что Дания продолжает работать над поиском международного решения, чтобы террористы «могли быть осуждены в тех областях, где они совершили преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Турция депортировала в Данию 28-летнего Ахмеда эль-Хаджа, покинувшего Данию в 2013 году и осужденного в Турции за терроризм. По прилёту в Копенгаген он был задержан датской полицией.

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