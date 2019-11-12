Ла-Пас, , 03:00 — REGNUM Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны. Об этом 12 ноября сообщает боливийская газета Pagina 7.

Участники беспорядков выступают за сохранение президентом страны Эво Моралеса. В социальных сетях появилось видеозапись, на которой видно как толпа вооруженных людей следует из города Эль-Альто в боливийскую столицу. По пути следования протестующие разгромили полицейский участок.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября созвано заседание боливийского парламента для рассмотрения вопроса передачи полномочий по управлению Боливией второму вице-спикеру Сената Жанин Аньес.