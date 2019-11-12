Исламабад, , 07:02 — REGNUM 11 ноября лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман, возглавляющий «Марш свободы» на Исламабад и сидячую забастовку, провел встречу с региональными «амирами» (лидерами) своей партии, чтобы обсудить «План Б» для массовой акции протеста.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фазлур Рехман намерен распространить антиправительственную акцию протеста на всю страну. Так, исламисты рассматривают возможность блокирования основных трасс, торговых путей, а также проведения массовых забастовок и стачек. Требования «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» остаются прежними: отставка правительства и премьер-министра Имрана Хана.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».