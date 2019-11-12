Анкара, , 07:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором говорится: «Турция придает большое значение принципу следования правительства в ногу с демократическими процессами. В этой связи с беспокойством следим за событиями в Боливии, которые закончились отставкой президента страны Эво Моралеса».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в заявлении подчеркивается, что Турция призывает к снижению напряжённости в Боливии, возвращению страны в русло нормальной жизни и функционированию демократической системы в соответствии с предпочтениями народа.

МИД Турции выразил надежду на то, что мир, порядок и стабильность в стране будут водворены при помощи новых выборов.