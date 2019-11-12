Киев, , 01:40 — REGNUM Семеро человек из числа бывших и действующих сотрудников Национального банка Украины задержаны по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен (3,1 млрд рублей) стабилизационного кредита для VAB банк, сообщает 12 ноября пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Среди задержанных, отметили в ведомстве, есть сотрудники VAB банка и частных компаний, связанные с конечными бенефициарами при получении средств.

В настоящее время действия задержанных квалифицируются по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Добавим, ранее украинские СМИ сообщали о планах НАБУ задержать бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука.