Анкара, , 07:24 — REGNUM В результате 11-го заседания турецко-казахской смешанной экономической комиссии в Стамбуле под совместным представительством вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина между странами были подписаны 3 соглашения. Церемонии подписания прошла в Президентском дворце в Анкаре.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Фуат Октай и Аскар Мамин поставили свои подписи на международном соглашении о комбинированных грузовых перевозках. Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан и министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов подписали меморандум о взаимопонимании в области аккредитации халяльной продукции и план действий новой совместной экономической программы на 2019−2020 год.

Ожидается, что подписанные соглашения сыграют свою роль в развитии двусторонних отношений и доведении торгового оборота между странами до целевой отметки в 10 млрд долларов.