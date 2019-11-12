Каир, , 01:18 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет для обсуждения условий военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщили 12 ноября в пресс-службе оборонного ведомства.

В Каире он проведёт встречу с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. Также Шойгу возглавит делегацию России на шестом заседании российско-египетской комиссии по ВТС, а затем встретится с министром обороны и военной промышленности Египта Мухаммедом Ахмедом Заки.

В российском ведомстве отметили, что главной темой переговоров станут вопросы, связанные с обеспечением международной и региональной безопасности. Кроме того, с участием российского министра обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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