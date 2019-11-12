Анкара, , 06:50 — REGNUM Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что в округе Камышлы, примыкающем к оккупированному Отрядами народной обороны и Рабочей партией Курдистана району Хасеки, одновременно взорвались три взрывных устройства. Камышлы расположен напротив округа Нусайбин турецкой провинции Мардин.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в результате терактов, в которых были обвинены боевики Отрядов народной обороны, погибло 5 человек и ещё 25 получили ранения. По имеющимся данным, все три взрывных устройства были заложены в транспортных средствах, одним из которых был скутер. Взрывы произошли в районе базара, из-за чего большой ущерб был нанесен городским постройкам.

Камышлы находится под оккупацией Рабочей партии Курдистана с 2013 года. Напомним, что он не был включен в создаваемую Турцией на севере Сирии зону безопасности по соглашению с США и Россией. Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и внесена ими в соответствующие списки.