Ла-Пас, , 01:13 — REGNUM Лица, причастные к нарушениям на прошедших выборах в Боливии, не должны быть допущены для участия в предстоящих выборах, 11 ноября на встрече с журналистами заявил представитель Госдепартамента США.

Чиновник добавил, что решение об отстранении не должно относиться к какой-либо политической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября американские власти заявили, что у них нет предпочтений среди возможных кандидатов на президентский пост в Боливии.

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