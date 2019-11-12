Анкара, , 07:03 — REGNUM Пресс-служба президента Турецкой Республики заявила, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган 12 ноября по приглашению президента США Дональда Трампа отправляется в США с рабочим визитом, где проведет два дня. В рамках визита Эрдоган проведет личную встречу с Трампом, а также будет председательствовать на переговорах между турецкой и американской делегациями.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Tccb.gov.tr

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, известно, что на переговорах будут затронуты все аспекты двусторонних турецко-американских отношений. В рамках визита будут рассмотрены такие вопросы, как консультации по глобальным и региональным проблемам, главным образом, Сирии, борьба со всеми проявлениями терроризма, конкретные шаги по углублению сотрудничества, партнерства и кооперации.

В ходе посещения турецким лидером конфессионального центра США в штате Мэриленд также планируется встреча Эрдогана с турецкими гражданами, американцами турецкого происхождения и представителями мусульманской общины, кроме того, на собрании, проводимом под эгидой Торговой палаты США, он выступит с обращением к предпринимателям.