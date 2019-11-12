Киев, , 01:05 — REGNUM Верховная рада Украины не разработала новую концепцию законопроекта об особом порядке самоуправления в Донбассе, сообщил 11 ноября журналистам лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, названный документ отсутствует как в парламенте, так и в офисе президента, а также в правительстве Украины. Представитель «Слуги народа» подчеркнул, что других субъектов законодательной инициативы не существует.

Напомним, украинский закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году, а затем продлён в 2017-м. Его действие закончится в декабре 2019 года.

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