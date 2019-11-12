Мехико, , 00:52 — REGNUM Власти Мексики предоставили политическое убежище Эво Моралесу, ушедшему в отставку с поста президента Боливии, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

«МИД Мексики решил предоставить политическое убежище Эво Моралесу из гуманитарных соображений», — заявил он.

Эбрард добавил, что ранее ему лично позвонил Моралес с просьбой предоставить политическое убежище из-за угрозы жизни. Он подчеркнул, что экс-президенту Боливии в боливийском МИД пообещали гарантировать безопасный проезд через территорию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для отставки президента Боливии Эво Моралеса стало требование Организации Американских государств (ОАГ) провести повторные президентские выборы в стране. После этого боливийские военные стали требовать от Моралеса покинуть свой пост.

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