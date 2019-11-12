Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Соединённые Штаты не отдают предпочтения ни одному из потенциальных кандидатов на пост президента Боливии, заявил 11 ноября сотрудник Госдепартамента. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, ключевое значение на будущих выборах будет иметь «соблюдение демократических процедур» в соответствии с конституцией страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов в стране. Вместе с ним с себя сложили полномочия вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

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