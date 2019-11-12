Ла-Пас, , 07:08 — REGNUM Боливийский сенатор Жанин Аньес, принявшая на себя руководство страной, заявила, что скоро в стране будут созваны выборы главы государства и по их результатам «22 января у страны уже будет избранный президент». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Мы созовём выборы, на которых кандидатами будут достойные люди, пусть с ними пройдёт избирательный процесс, который отразит желания и чувства всех боливийцев», — заявила Аньес прессе.

«Думаю, жители Боливии будут рады, поскольку 22 января у нас уже будет избранный президент», — добавила сенатор.

Согласно Конституции Боливии, в случае отставки президента обязанности главы государства берёт на себя вице-президент. В случае отставки вице-президента — председатель Сената. В случае отставки председателя Сената — председатель Палаты депутатов. Однако все они ушли в отставку вместе с Эво Моралесом.