Анкара, , 07:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики отреагировало на намерения Совета ЕС по иностранным делам наложить на Турцию ряд ограничений за ее геологоразведочные и буровые работы на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. В письменном заявлении ведомства напоминается, что, несмотря на все лежащие вне всякого понимания шаги ЕС, Турция не откажется от защиты проистекающих из норм международного права прав собственного народа и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в заявлении МИД Турции сказано: «Республика Кипр и занявший максималистские позиции ЕС могут как видеть истину в происходящем, так и действовать в соответствии с нормами международного права. Мы воспрепятствуем любым попыткам односторонней узурпации наших прав, что стабильно подчеркивается нами с 2004 года».

В МИД Турции отметили: «Та необъяснимая и лишённая взаимности поддержка, которую ЕС оказывает нелегитимному правительству, ни во что ни ставя международное право, является примером того, как заложником такой ситуации оказалась возможность значимого сотрудничества в Восточном Средиземноморье».