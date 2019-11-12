Исламабад, , 06:47 — REGNUM 11 ноября министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что весь правительственный кабинет против разрешения экс-премьеру и лидеру оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Навазу Шарифу выезда за границу на лечение.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр отметил, что для выезда Наваза Шарифа за границу требуется одобрение правительственного кабинета, однако большинство министров против этого. Фавад Чаудхри заявил: «На месте Наваза Шарифа я бы лучше умер, а не сказал, что в моей стране нет больницы, которая подходит мне».

Напомним, что ранее Наваз Шариф, отбывавший тюремный срок в Лахоре (провинция Панджаб), был отпущен на свободу под залог по состоянию здоровья. Личные врачи и близкие Шарифа считают, что проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой угрожают жизни бывшего премьер-министра и настаивают на лечении за границей.