Рига, , 00:15 — REGNUM Чтобы выполнить уже принятые Сеймом Латвии законы правительству нужен ещё миллиард евро, написал портал LSM.

Кабинет не сможет обеспечить такой рост финансирования, сказала на заседание Комиссии Сейма по бюджету и налогам, государственный секретарь Министерства финансов Йоланта Плуме.

В этой связи, нам придётся внести изменения во все законы и подзаконные акты исполнение которых не сможет профинансировать правительство, сообщила чиновник. В том числе, мы не в состоянии обеспечить еджегодный прирост финансирования студентам высшей школы не меньше, чем на 0,25% от ВВП.