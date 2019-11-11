Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Государственный департамент США призвал законодательное собрание Боливии «как можно скорее» принять отставку президента страны Эво Моралеса, 11 ноября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 ноября с поздравлением к народу Боливии в связи с отставкой Моралеса обратился президент США Дональд Трамп.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку по требованию военного руководства страны. В настоящий момент на улицах Ла-Паса происходят демонстрации и столкновения сторонников и противников Моралеса.

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