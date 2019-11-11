Афины , , 23:43 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, отбывший 10ноября из Пекина в международное турне, включающее участие в 11-м саммите Совета глав государств объединения БРИКС, который пройдёт в Бразилии 13−14 ноября, прибыл с трёхдневным государственным визитом в Грецию, сообщает 11 ноября Синьхуа.

На переговорах с президентом Греции Прокописом Павлопулосом стороны достигли согласия в вопросе о создании сообщества единой судьбы человечества, договорившись использовать для этого «мудрость древних цивилизаций». Напомним, что эта формулировка объединения усилий разных стран в строительстве единого многополярного мира, была принята в 2017 году XIX съездом КПК.

На встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, по сообщению Синьхуа, речь шла об объединении усилий для расширения возможностей сотрудничества в интересах народов Китая и Греции и внесении совместного вклада в дело прогресса человечества.