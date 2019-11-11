Москва, , 23:24 — REGNUM В МИД России назвали информационным вбросом сообщения британских СМИ, увязавших гибель сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье в Турции с разоблачительными заявлениями представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о деятельности британского разведчика.

«Расследование дела о гибели Джеймса Ле Мерюзье ещё не началось, однако британские журналисты уже действуют в русле своих «обкатанных» медиатехнологий «, — говорится в комментарии, опубликованном на странице МИД России в Facebook.

В ведомстве констатировали, что в Соединённом Королевстве «на волне горячих новостей осуществляется эмоциональный инфо-вброс, во всём обвиняются «эти русские», раскручивается очередной медийный скандал в духе «хайли лайкли», а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты».

"Аналогичный сценарий использовался западными СМИ при освещении инцидента и с Литвиненко, и с Березовским, и со Скрипалями. Действительно честное журналистское расследование — это точно не про британские СМИ», — подчёркивают в МИД.

Напомним, один из создателей организации «Белые каски», британский подданный Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле. При этом газета The Independent в своей статье указала на то, что Ле Мезюрье скончался «после обвинений в шпионаже со стороны России».

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