Казань, , 23:15 — REGNUM Управление здравоохранения исполкома Казани возглавил победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков Пресс-служба администрации Казани

Кроме того, впервые руководство городским управлением будет совмещаться с должностью замминистра здравоохранения Татарии. Также Жаворонков является главным внештатным онкологом республики.

Напомним, Жаворонков возглавил управление после отставки Ильнура Халфиева.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост замминистра здравоохранения республики главный внештатный онколог региона был назначен в конце октября главой Татарии Рустамом Миннихановым.

В кадровый резерв Татарии Жаворонков входит с 2019 года по итогам федерального конкурса «Лидеры России».

Читайте также: Победитель «Лидеров России» станет заместителем министра Татарии