Скопье, , 07:11 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама призвал Косово принять участие в процессе формирования «Балканского мини-Шенгена». Рама подчеркнул, что данная инициатива является совместной и не представляет собой попыток возрождения Югославии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано албанским политиком в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым и президентом Сербии Александром Вучичем, прошедшей после подписания декларации о приоритетах развития «Балканского мини-Шенгена».

Напомним, президент Косово Хашим Тачи отказался принять участие в Охридском саммите. Следующая встреча лидеров Западных Балкан пройдет в албанском портовом городе Дурресе 21 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания, Сербия и Северная Македония подписали декларацию о «мини-Шенгене»