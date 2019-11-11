Париж, , 22:28 — REGNUM Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выпустили совместное коммюнике, в котором выразили крайнюю обеспокоенность последними заявлениями властей Исламской республики Иран по обогащению урана.

В заявлении сказано, что главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании чрезвычайно обеспокоены заявлениями официального Тегерана, которые касаются возобновления активности по обогащению урана на объекте Фордо. Возобновление этой активности подтверждает МАГАТЭ.

Главы МИД трех стран подчеркивают, что действия Ирана идут вразрез с четкими положениями СВДП, касающимися объекта Фордо.

Министры иностранных дел призывают Иран полностью соблюдать положения СВДП и обещают, что приложат все усилия для того, что сделка по иранской ядерной программе сохранялась.

Стоит отметить, что власти Ирана открыто объявили о поэтапном сворачивании своих обязательств в рамках СВПД, так как власти США из этого соглашения вышли и начали вновь закручивать санкции против Исламской республики.

Страны ЕС делают вид, что намерены придерживаться услловий сделки, но на самом деле идут на поводу у США и сворачивают все экономические контакты с Ираном.