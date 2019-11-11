Охрид, 11 ноября 2019, 22:35 — REGNUM 10 ноября в македонском Охриде лидеры Албании, Сербии и Северной Македонии Эди Рама, Александр Вучич и Зоран Заев подписали совместную декларацию о «балканском мини-Шенгене» — проекте устранения барьеров для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала на территории стран Западных Балкан.
Как сообщает албанское новостное агентство Gazeta Express, в декларации указаны приоритеты развития регионального сотрудничества и подчеркивается, что главной целью участников декларации является вступление в ЕС.
Страны-участницы декларации заявили о намерении заключить соглашение о пересечении внутрирегиональных границ по письменному уведомлению на саммите Берлинского процесса в 2020 году.
Президент Косово Хашим Тачи отказался принять участие в Охридском саммите.
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