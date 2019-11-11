Приштина, , 22:11 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай заявил, что установленная правительством Косово 10 ноября прошлого года пошлина 100% на товары из Сербии и БиГ стала одним из самых смелых решений правительства Косово со времени провозглашения независимости в 2008 году.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Facebook Харадинай подчеркнул, что «данный шаг лишил легитимности проект раздела Косово, скрывавшийся за идеей о коррекции границ».

По словам Харадиная, установление пошлины продемонстрировало, что Косово не подчиняется сербскому государству, а также благоприятно отразилось на конкурентном положении косовских предпринимателей на рынке.

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