Мехико, , 22:17 — REGNUM Власти Мексики созовут экстренное совещание Совета Организации американских государств (ОАГ), где вынесут на обсуждение государственный переворот в Боливии. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время пресс-конференции президента. Дипломат подчеркнул, что в момент, когда ситуация в Боливии максимально обострилась и завершилась принудительной отставкой с поста президента Эво Моралеса, Организация проявила бездействие.

Эбрард также назвал недопустимым ультиматум, который поставили Моралесу военные. Именно после него избранный президент Боливии объявил о своей отставке.