Приштина, , 22:16 — REGNUM Глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти, намеревающийся в ближайшее время занять пост премьера Косово, заявил о намерении создать Коммерческий суд для защиты прав инвесторов, в особенности представителей албанской диаспоры.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти подчеркнул, что все решения и планы должны приниматься при сотрудничестве с представителями диаспоры.

Курти пообещал, что сможет вернуть мигрантов в косовское государство, что приведет к развитию экономики края.

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