Киев, , 22:01 — REGNUM Война с Россией не закончится, пока Украина не вернёт Крым, заявил 11 ноября украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Кулеба «Я глубоко убеждён, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины».

По словам Кулебы, Киев ведёт с Москвой войну «политико-экономическим путём».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Киеву не обойтись без поддержки Вашингтона против Москвы. Он сказал, что американские власти гордятся своей ролью поставщика оружия на Украину, чтобы «защитить» её от России.

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