Киншаса, , 22:18 — REGNUM Вооруженные силы ДРК объявили о ликвидации Ювенала Мусабиманы, главы руандийской повстанческой группировки «Демократические силы освобождения Руанды» (FDLR), на востоке страны.

По прошествии двух месяцев после смерти Сильвестра Мудакумуры (военачальника группировки FDLR) вооруженные силы ДРК объявили о смерти еще одного исторического лидера повстанцев из Руанды, Ювенала Мусамбиманы, известного как «генерал Жан-Мишель Африка«

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, генерал Жан-Мишель Африка являлся также одним из руководителей группировки «Объединение за единство и демократию» (RUD) (формирование, отделившееся от FDLR). Как сообщается, Мусабимана был убит вместе со своими четырьмя телохранителями.

Согласно представителям группировки, в последние месяцы жизни Жан-Мишель Африка избегал использования телефона. Он предполагал, что вооруженные силы Руанды и ДРК планируют провести совместную операцию. Тем не менее, его не удалось ликвидировать в ходе первого нападения.

Правительство Руанды может поблагодарить конголезские войска, поскольку, как утверждает правительство Руанды, в начале октября группировка FDLR совершила нападение на руандийскую деревню Киниги, в результате которого погибло 14−19 повстанцев. Боевики были обвинены в нападении, однако группировка не взяла ответственность за его совершение.

После смерти Жан-Мишеля Африки несколько лидеров группировки FDLR осудили военную кампанию вооруженных сил Руанды по ликвидации лидеров группировок. В свою очередь, власти данные обвинения отклонили.