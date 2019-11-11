Москва, , 21:54 — REGNUM Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова госсекретаря США Майка Помпео, завившего, что Вашингтон предоставляет оружие Украине для того, чтобы воевать против России.

«Это — в МИД», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Майк Помпео заявил в интервью телеканалу WCSC-TV, что администрация президента США Дональда Трампа предоставляет Украине вооружение оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».

«Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины», — добавил при этом Помпео.

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