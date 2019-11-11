Конакри, , 21:55 — REGNUM Избирательная комиссия Гвинеи объявила о проведении выборов в парламент в феврале 2020 года. Избрание парламентариев откладывалось уже несколько раз.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, на фоне данного заявления в стране уже на протяжении нескольких недель продолжаются акции протестов против выдвижения кандидатуры на очередной срок действующим президентом страны Альфой Конде.

Председатель избирательной комиссии Амаду Салиф Кебе сообщил, что выборы в парламент состоятся 16 февраля 2020 года. Тем не менее, существуют сомнения касательно проведения выборов в назначенную дату, поскольку ранее выборы постоянно откладывались.

В сентябре комиссия назначила датой проведения парламентских выборов 28 декабря, однако проведение избирательного процесса в данные сроки оказалось невозможным.

Срок действующего парламента подошёл к концу еще в 2018 году, однако напряженность в отношениях между представителями правящей партии и оппозиции продолжает оставаться причиной отложения даты проведения выборов.