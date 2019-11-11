Белград, , 21:57 — REGNUM 10 ноября министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что не исключает возможности того, что косовские сербы поднимут восстание в случае, если кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти будет продолжать попытки посеять раздор между ними.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вулин подчеркнул, что «если сербы будут принимать решение без Белграда, едва ли на севере Косово останется хотя бы один представитель полиции Косово».

«Если Курти <…> включит Раду Трайкович (в правительство Косово, прим. переводчика) или других сербов, не получивших голосов (в ходе выборов 6 октября в Косово) и не входящих в «Сербский список», он будет отвечать за все, что произойдет в Косово».

Напомним, «Сербский список» — политическая партия косовских сербов, ориентирующаяся на Белград. В ходе парламентских выборов 6 октября данная партия набрала 6,754% голосов, что принесло бы ей 10 мест, если бы 11 ноября не было принято решение исключить голоса, прибывшие из Сербии, из окончательных результатов выборов и провести пересчет голосов с избирательных пунктов, находящихся на севере Косово, населенном преимущественно сербами.

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