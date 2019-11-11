Стокгольм, , 21:46 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, несмотря на недавние перестрелки и взрывы, полностью уверен в работе полиции. Об этом 11 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

«Полиция проводит фантастическую работу», — сказал Стефан Лёвен.

После взрывов бомб и стрельбы на минувших выходных в Мальмё, расположенном на юге страны, премьер-министр прокомментировал борьбу с организованными преступными группировками.

«Проблема преступности — долгосрочная проблема, которая не решается в краткосрочной перспективе. Мы предоставляем полиции больше ресурсов, мы ужесточаем законы и наказания, мы даем полиции лучшие инструменты. Так что здесь и сейчас тяжело противостоять преступлениям, и они будут продолжаться. Но профилактическая работа также важна. Речь идет о том, что мы делаем, чтобы молодые парни не были вовлечены в совершение преступлений», — заявил Стефан Лёвен.