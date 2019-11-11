Архангельск, , 21:38 — REGNUM В правительстве Архангельской области освободилось кресло министра образования — Сергей Котлов, возглавлявший ведомство с 2017 года, уволился по собственному желанию. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона.

Новость афишировать не стали, но его имя уже исчезло с правительственного сайта. Исполняющим обязанности министра назначена Светлана Маневская.

По данным газеты «Бинес-класс. Архангельск», Котлов предпочел министерскому креслу должность генерального директора крупного лесного холдинга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Архангельской области покинул министр строительства Михаил Яковлев. Теперь он руководит Плесецким дорожным управлением. Ведомство возглавил Денис Гладышев, руководивший ранее региональной инспекцией государственного строительного надзора.