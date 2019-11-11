Берлин, , 21:28 — REGNUM Основной темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была подготовка к новому саммиту лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщила 11 ноября заместитель официального представителя германского кабинета министров Ульрике Деммер.

«В центре переговоров находилась подготовка к саммиту в нормандском формате, посвящённому ситуации на востоке Украины», — сказала Деммер.

Также, по её словам, Путин и Меркель обсудили ход переговоров по вопросу о транзите газа через Украину, коснулись обстановки в Ливии и Сирии.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и ФРГ, в частности, обсудили по телефону разведение противоборствующих сил в Донбассе на «пилотных» участках фронта в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского в контексте подписания формулы Штайнмайера.

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