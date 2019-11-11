Москва, , 21:23 — REGNUM В Совфеде осудили гордость США своей политикой на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Майк Помпео NATO

«Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией, и они этими поставками сознательно провоцировали эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с человеческими жертвами как с той, так и с другой стороны. Напротив, чем больше жертв, тем сильнее пожар. И госсекретарь США Майкл Помпео еще гордится этим», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмму беседы распространил Госдепартамент. «Я горжусь тем, что сделала администрация (США) со своей политикой в отношении Украины», — сказал Помпео.

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