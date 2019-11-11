Москва, 11 ноября 2019, 21:23 — REGNUM В Совфеде осудили гордость США своей политикой на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Майк Помпео
Майк Помпео
NATO

«Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией, и они этими поставками сознательно провоцировали эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с человеческими жертвами как с той, так и с другой стороны. Напротив, чем больше жертв, тем сильнее пожар. И госсекретарь США Майкл Помпео еще гордится этим», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмму беседы распространил Госдепартамент. «Я горжусь тем, что сделала администрация (США) со своей политикой в отношении Украины», — сказал Помпео.

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