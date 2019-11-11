Стокгольм, , 22:08 — REGNUM Шведские демократы выдвигают требование о вотуме недоверия члену Социал-демократов и министру юстиции Моргану Йоханссону после недавнего роста преступности в Мальмё, городе на юге Швеции. Об этом 11 ноября сообщило шведское издание Aftonbladet.

«Он делал слишком мало, но слишком много говорил. Это случается, когда вы посылаете определенные сигналы, но на практике ничего не происходит, — заявил Джимми Окессон, лидер партии Шведских демократов.

В свою очередь члены Умеренной коалиционной партии Швеции поддержали решение о вынесении вотума недоверия министру. Согласно заявлению Дмимми Окессона, вопрос об отставке Моргана Йоханссона будет решаться в парламенте во время дебатов лидеров партий, которые состоятся уже 13 ноября. Лидер Шведских демократов считает «очевидным» неспособность министра юстиции принять необходимые меры, требующиеся после эскалации насилия в Мальмё.

В случае проведения голосования члены Умеренной партии готовы поддержать вынесения вотума недоверия.

«Либо министр юстиции выполняет свою работу и обеспечивает соблюдение закона и порядка, либо вы осознаете последствия и уходите в отставку. Мы проголосуем за отставку министра юстиции Моргана Йоханссона», — написала партия Умеренных в посте на своей странице в Instagram.