Москва, , 21:18 — REGNUM В отстранении от власти боливийского президента Эва Моралеса заинтересованы Соединённые Штаты, заявил 11 ноября российский дипломат Ян Бурляй в интервью «Эхо Москвы».

Бурляй «Не исключаю того, что здесь не обошлось без соответствующей обработки извне, потому что известно, что независимый суверенный курс во внешней политике президента Боливии не нравился в первую очередь Вашингтону».

Эксперт напомнил, что высшие военноначальники в странах Латинской Америки «все либо учились, либо проходили переподготовку в США».

Решение Моралеса уйти в отставку дипломат объяснил тем, что глава Боливии не хотел, чтобы пролилась кровь мирных жителей. Он не хотел допустить, чтобы возникли столкновения с военными.

Читайте также: В Боливии ушёл в отставку глава полиции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Боливии ушло в отставку под давлением оппозиции. В Вашингтоне заявили, что уход Моралеса — это правильно.

Читайте подробнее: Госдеп США поддерживает новые выборы в Боливии

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США призвал «сохранить конституционный порядок» в Боливии