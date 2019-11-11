Москва, 11 ноября 2019, 21:18 — REGNUM В отстранении от власти боливийского президента Эва Моралеса заинтересованы Соединённые Штаты, заявил 11 ноября российский дипломат Ян Бурляй в интервью «Эхо Москвы».
Эксперт напомнил, что высшие военноначальники в странах Латинской Америки «все либо учились, либо проходили переподготовку в США».
Решение Моралеса уйти в отставку дипломат объяснил тем, что глава Боливии не хотел, чтобы пролилась кровь мирных жителей. Он не хотел допустить, чтобы возникли столкновения с военными.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Боливии ушло в отставку под давлением оппозиции. В Вашингтоне заявили, что уход Моралеса — это правильно.
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