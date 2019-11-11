Сеул, , 22:03 — REGNUM Президент Южной Кореи назначил новых послов в 10 странах мира. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Причиной смены высокопоставленных дипломатов стала плановая ротация и скандалы, в которых оказались замешаны некоторые бывшие послы. Так, бывший министр по делам окружающей среды Ли Чхи Бом возглавит посольство Южной Кореи в Малайзии, а Ли Е Хон, ранее занимавший пост посланника в южнокорейском посольстве в Китае, назначен послом в Монголию. По данным министерства иностранных дел Южной Кореи, бывший посол в Малайзии был уволен за то, что принимал дорогостоящие подарки, кроме того, на него поступали многочисленные жалобы за плохое обращение с подчиненными. Чон Ён Ду, возглавлявший управление по северокорейской ядерной проблема в министерстве иностранных дел, был назначен посланником в Нидерландах, а Чон Джун Хо, бывший посланник в посольстве Южной Кореи в Вашингтоне, возглавил дипломатическую миссию в Финляндии.

Новые южнокорейские послы и посланники назначены в такие страны, как Габон, Латвия, Судан, Гондурас, Чили, Парагвай и Вьетнам.