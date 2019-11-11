Приштина, , 22:06 — REGNUM 11 ноября советник исполняющего обязанности министра иностранных дел Косово Бехджета Пацолли Етлир Зюберай назвал ложью заявления министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича о том, что Гана отозвала признание независимости Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Зюберай подчеркнул, что до настоящего времени в Косово находится аккредитованный посол Ганы и консул этой африканской страны:

«Это очередная ложная новость. Каждый член ООН поддерживает диалог между Косово и Сербией. Большинство стран-участниц ООН в 2010 году проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о начале диалога между Косово и Сербией. Это постоянная пропаганда и грязная кампания Ивицы Дачича и напрасно тратить на неё время. У Ганы есть аккредитованный посол в Косово. У Ганы есть почетный консул в Косово, который представляет их. Недавно министр Пацолли встретился с министром иностранных дел Ганы в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке».

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