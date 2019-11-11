Приштина, , 21:48 — REGNUM 11 ноября косовская Избирательная панель по жалобам и апелляциям приняла решение по 52 жалобам коалиции трех малых партий, ранее входивших в правящую коалицию, возглавляемую Рамушем Харадинаем — партии «Нисма» (алб. «инициатива»), Альянса за будущее Косово и Демократической партии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Избирательная панель обязала ЦИК Косово пересчитать голоса избирателей, поступивших из 1472 избирательных пунктов на севере Косово, преимущественно населенном сербами.

При этом голоса избирателей, прибывшие из Сербии, было принято исключить из окончательных результатов выборов.

Напомним, ранее ЦИК Косово объявил о наличии отравляющих веществ в избирательных урнах, поступивших из Сербии, что было воспринято сербским руководством как попытка компрометировать «Сербский список» — партию косовских сербов, ориентирующуюся на Белград.

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