Москва, , 20:59 — REGNUM Люблинский районный суд Москвы на заседании 11 ноября продлил меру пресечения фигурантам дела движения «Новое величие»,» сообщили в пресс-службе суда.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и продлил срак содержания под стражей Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову, а также срок домашнего ареста Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину.

Мера пресечения всем фигурантам продлена на три месяца — до 17 февраля 2020 года.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» подозреваются в организации экстремистского сообщества. Защита обвиняемых настаивает, что экстремистскую организацию создал оперативник центра «Э» МВД, и его агенты целенаправленно вовлекли в её деятельность обвиняемых.

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