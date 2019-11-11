Кабул, , 21:34 — REGNUM 10 ноября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седикки заявил, что к настоящему моменту правительство страны не готово огласить список делегатов, которые примут участие в предстоящих переговорах в Китайской Народной Республике.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, имена членов делегации не будут оглашены ранее официального объявления даты проведения переговоров в Пекине.

Официальный представитель президента Афганистана добавил, что список был согласован членами правительства и должен будет обеспечить представительство всех групп населения Афганистана.

Согласно источникам, близким к администрации президента Афганистана, в делегацию входит от 15 до 20 человек.

Тем не менее ряд политиков, поддерживающий бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, подвергли критике список участков делегации, подготовленный правительством.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани дал свое согласие на проведение Китаем встречи по миру в Афганистане. Ожидается, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также примут участие в переговорах.