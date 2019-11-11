Джелалабад, Афганистан, , 21:23 — REGNUM 10 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован по меньшей мере 21 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению боевиков была проведена на территории уездов Шерзад, Ачин и Кхогьяни провинции Нангархар.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также обнаружено и обезврежено 10 мин, установленных боевиками.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.